Gretchen confirma 18ª cerimônia de casamento para o fim do mês, confira os detalhes

A cantora Gretchen anunciou recentemente em suas redes sociais a confirmação da celebração do seu 18º casamento com o músico Esdras de Souza. Confirmada para o próximo dia 30, a cerimônia acontecerá em uma balsa, na capital Belém/Pará.

Prevista para começar a partir das 16h30, a cerimônia que acontece na cidade natal do futuro esposo de Gretchen tem previsão de receber cerca de 100 pessoas, os convites já começaram a serem entregues.

Investindo na culinária local, as escolhas vão desde as opções que serão servidas aos convidados, até a escolha do bolo, que será feito pelo cake designer Milton Santos, recheado de castanha do Pará.

Para cuidar de todos os detalhes do “casório”, a cantora teve a ajuda da empresa de organização Tulle Assessoria de Eventos. Em uma publicação recente no perfil de Gretchen, no Instagram, a empresa disse o seguinte:

“Há alguns meses estamos fazendo a assessoria e planejamento do casamento da cantora Gretchen e do músico Esdras de Souza em parceria com a Samel Produções . Reunimos um time com os melhores profissionais da área de eventos de Belém para tornar esse dia inesquecível para o casal. A festa está sendo programada para atender todos os protocolos necessários e garantir a segurança e conforto de todos os convidados. Acompanhe os bastidores desse evento através das nossas redes sociais. Aguardem. Será lindo”.

Confira abaixo a publicação completa: