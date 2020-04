Ferramentas que você precisa ter em casa para fazer pequenos reparos

Passar 24 horas em casa quer dizer tempo ocioso – até para quem está em regime de home office. Que tal desestressar das tarefas de trabalho e escolher intervalos para fazer algumas melhorias no lar: pendurar quadros, fazer pequenos consertos e instalar o varal que esta há tanto tempo encostado num canto? Selecionamos 5 ferramentas que você não pode deixar de ter em casa além dos tradicionais martelo, chave de fenda e alicate. Confira:

1. Trena eletrônica

Medir uma parede virou uma atividade high-tech com a trena eletrônica. Ela ainda faz o cálculo da área automaticamente para você e diz se um objeto em 3d, por exemplo, cabe naquele cantinho da casa. Compre a partir de R$ 289,90.

2. Furadeira/parafusadeira

Faça o furo e logo depois, com a mesma ferramenta, coloque o parafuso. A furadeira/parafusadeira está virando um item comum nas oficinas e, a nossa indicação, ainda é sem fio com bateria bivolt recarregável. Compre a partir de R$ 179,90.

3. Jogo de chaves

Se você não tem um jogo de chaves precisa ter. Escolhemos um conjunto com oito unidades e bitola de 8 a 19 mm, que cobrem praticamente todas as porcas que você vai encontrar em casa ou no seu carro. Compre a partir de R$ 159,90.

4. Compressor de ar com pistola

Para pintar, envernizar e pulverizar seja lá o que for, você precisa ter uma dessas em casa. Sabe aquele quartinho de despejos que está na lista de tarefas? Faça com motocompressor de ar com pistola incluída. Compre a partir de R$ 379,90.

5. Soprador térmico

Usar metros e metros de fita isolante nos fios para encapar uma instalação elétrica vai ser coisa do passado com o soprador térmico que também pode ser usado para secagem de pinturas. Compre a partir de R$ 99,04.