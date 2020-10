Pesquisa de intenção de voto tem inúmeros empates em São Paulo

Pesquisa de intenção de votos divulgada nmostra que nenhum candidato à Prefeitura de São Paulo conseguiu ainda se “desgarrar” e que o cenário é de múltiplos empates.

De acordo com levantamento do Datafolha, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB), que antes tinha 21%, agora tem 23% e ultrapassou Celso Russomanno (Republicanos), que caiu sete pontos e foi de 27% para 20%. Dentro da margem de erro, que é de 3 pontos, os dois estão empatados.

Quem aparece na sequência é Guilherme Boulos (Psol), que passou de 12% para 14% e empata com Russomanno no limite da margem de erro. Na sequência vem Márcio França (PSB), que subiu de 8% para 10% e também empata com Boulos.

Arthur do Val (Patriota) e Jilmar Tatto (PT) têm 4% e estão numericamente empatados entre si e também com França, no limite da margem de erro. Joice Hasselmann (PSL) tem 3% e Andrea Matarazzo (PSD), 2% – pontuação que os coloca em empate com Arthur e Tatto. Os demais candidatos tiveram 1% ou menos.