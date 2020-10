‘Francesco’: Em documentário, Papa defende a união homossexual

Em um dos pronunciamentos mais claros de apoio ao casamento gay e à população LGBTQI+, o papa Francisco defendeu que a união entre pessoas do mesmo sexo seja protegida pelas leis de união civil.

“Os homossexuais têm o direito de ter uma família. Eles são filhos de Deus. Ninguém deveria ser descartado ou se sentir infeliz por isso”, disse o pontífice no documentário “Francesco”, dirigido pelo premiado cineasta norte-americano Evgeny Afineevsky. A fala foi divulgada ontem.

Nas redes sociais, o assunto foi comemorado pela comunidade LGBTQI+. “Isso é incrível e histórico” e “deveriam existir mais pessoas assim”, escreveram alguns dos internautas.

Conheça o documentário

O filme de Evgeny Afineevsky foi finalizado neste ano, em junho. Em meio à pandemia de covid-19, o diretor conta que as imagens têm grande impacto ao relatar temas sobre racismo e abuso sexual. O filme está em exibição no Festival de Cinema de Roma, mas é possível se inscrever para receber notificações no link.