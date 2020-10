Vídeo: Mulher grávida de 9 meses corre 1,6 km em pouco mais de 5 minutos e impressiona internautas

Um vídeo divulgado no último dia 14 vem impressionando diversos internautas. Nele, uma mulher, grávida de 9 meses, corre a distância de 1,6 km em pouco mais de 5 minutos. Mas a que se deve isso?

Segundo informações do portal de notícias Hindustan Times e da legenda do vídeo publicada por Michael Myler, esposo da mulher que aparece na gravação, ele a havia desafiado em seu segundo mês de gestação que ela não seria capaz de correr esta distância em um tempo menor que 8 minutos e caso ganhasse, ela receberia a quantia de $100 (dólares).

E qual foi o tempo batido por Makenna?

De acordo com o que relata Myler, o tempo de circuito completo de sua esposa foi de 5:25. “Ela ganhou rapidamente cem, e fiquei mais do que feliz em pagar”, comentou o homem.

Embora o momento tenha impressionado diversos internautas, algumas pessoas deixaram comentários no vídeo dizendo estarem preocupados com a saúde do bebê: “Não tenho certeza se isso é seguro para o bebê ou a mamãe, mas uma coisa é certa que ela terá músculos fortes para empurrar” e “É saudável para uma mulher grávida de 9 meses correr?”.

Para tranquilizar as pessoas que assistem ao vídeo, Michael disse que o irmão de Makenna, que é médico, estava no local, assegurando que tudo saísse bem.

Ficou curioso e quer saber qual foi o resultado desta corrida? Veja abaixo o vídeo divulgado pelo futuro papai em seu canal do YouTube.