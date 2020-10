Europa torna o uso de máscara obrigatório em meio à segunda onda

A prefeitura de Berlim adotou na terça-feira (20) como obrigatório o uso de máscaras em mercados, filas e ruas comerciais movimentadas. A medida ocorre em meio à alta de casos de coronavírus por toda a região europeia. A incidência de contaminações em Berlim cresceu para 87 pessoas a cada 100 mil habitantes. O índice é o dobro dos números reportados em outras localidades alemãs.

Na Itália, o governo contratou influenciadores digitais para incentivarem o uso de máscaras contra a covid-19. De acordo com a Reuters, os famosos Chiara Ferragni e seu marido rapper Fedez usaram, à pedido do governo italiano, máscaras para a conscientização do público. Nas redes sociais, eles possuem mais de 2 milhões de seguidores. Em março, auge da pandemia, o casal arrecadou US$ 5 milhões para construir uma nova ala em um hospital de Milão.