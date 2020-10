Estudantes de federais têm melhor desempenho no Enade

Os alunos concluintes de universidades federais tiveram o melhor desempenho entre as instituições de ensino do Brasil no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) de 2019.

De todas as notas máximas conquistadas pelos cursos avaliados, 66,7% são de federais, seguidos por estaduais (14,4%), privadas com e sem fins lucrativos (ambas com 9,1%), e municipais (0,1%).

A edição de 2019 avaliou estudantes de cursos de engenharia – civil, química, mecânica, elétrica, entre outras –, além de medicina, enfermagem, veterinária, odontologia e demais graduações da área.

No cenário geral, a maioria das instituições de ensino do Brasil alcançou nota 3 no conceito Enade, calculado a partir dos desempenhos dos estudantes concluintes dos cursos de graduação.