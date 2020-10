Eleição dos EUA: Microfones serão desligados em debate

Às vésperas da eleição norte-americana, os candidatos à Presidência dos EUA, Joe Biden e Donald Trump, se encontrarão novamente na quinta-feira (22) para debater propostas e cativar eleitores indecisos. Mesmo que ainda não se saiba quais assuntos serão abordados pelos candidatos, existe uma única certeza: não haverá interrupções como da última vez.

O primeiro e até então último debate entre Biden e Trump, em 29 de setembro, ficou marcado por falas atravessadas entre os presidenciáveis. Como medida de prevenção à repetição do episódio, a comissão responsável pelo evento anunciou ontem que, enquanto um estiver respondendo o questionamento do mediador, o microfone do opositor será desligado nos primeiros dois minutos. Em nota, a comissão responsável informou que os candidatos concordaram com a medida.

O encontro

Outro debate deveria ter ocorrido entre os políticos no dia 15 de outubro. Na data, o republicano Donald Trump se recuperava da covid-19 e recusou que a conversa entre os dois acontecesse em modelo virtual. Diferentemente da outra vez, é possível que a esposa de Trump, Melanie, não participe do encontro. Ontem, ela faltou em um comício do marido pois ainda está em recuperação de sintomas da covid-19.