Primeiro caso de covid-19 em animal doméstico é registrado no Brasil

Com quase 27 mil casos de covid-19 confirmados, a capital de Mato Grosso, Cuiabá, registrou o primeiro teste positivo da doença em um animal doméstico no Brasil. O caso é de uma gata de propriedade de uma família diagnosticada com o novo coronavírus. O animal não apresenta sintomas e segue em isolamento domiciliar com seus tutores.

O teste foi realizado na semana passada pela pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso) Valéria Dutra, que atua no diagnóstico de pacientes com covid-19 no HUJM (Hospital Universitário Júlio Muller). Após passar pelos exames de sorologia e PCR, a gata teve a doença confirmada. O animal convive em uma residência com um casal e uma criança já infectados pelo coronavírus.

“Ainda não se sabe como funciona a contaminação de animais e a possibilidade de transmissão para outras espécies ou seres humanos. É tudo muito novo e seguimos realizando testes para descobrir. O que temos confirmado é que a gata convivia com a família infectada, não apresenta qualquer sintoma e segue em isolamento com eles”, afirmou Valéria.