Neto do sambista Neguinho da Beija-Flor é assassinado a tiros no Rio de Janeiro

Na madrugada do último domingo (18), Gabriel Ribeiro Marcondes, 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor, foi assassinado a tiros em um baile funk localizado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Gabriel, e mais duas pessoas, foram baleadas em uma troca de tiros entre a polícia e criminosos no Morro da Bacia, segundo informações do G1.

Ainda não há informações de quem foi o tiro que matou o rapaz. A PM do Rio de Janeiro divulgou uma nota dizendo que recebeu uma denúncia de um evento clandestino.

“Durante deslocamento, os policiais tentaram abordar ocupantes de uma moto na avenida Henrique Duque Estrada Meyer. Eles fugiram em direção ao evento citado”, diz a nota, sem esclarecer se Gabriel seria um deles.

A nota ainda comenta que os “PMs foram recebidos por disparos de arma de fogo. Os agentes, então, revidaram”. Após cessar fogo, quatro homens foram encontrados feridos e houve apreensão de uma pistola calibre .9 mm, dois revólveres calibre .38, duas granadas, munição, uma réplica de fuzil, três rádios comunicadores e drogas”, diz ainda a nota.

A Beija-Flor de Nilópolis — em nome de toda sua diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores — presta… Posted by G.R.E.S Beija-Flor de Nilópolis on Sunday, October 18, 2020

A escola de Samba Beija Flor divulgou uma nota de pesar. “Como uma escola de samba que age coletivamente como uma família, a azul e branco acolhe com carinho o músico e aqueles que, como Neguinho, vivenciam o luto e a dor dessa despedida inesperada e prematura”.

LEIA TAMBÉM