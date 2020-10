PIX: BC vai investigar o uso irregular de dados

Em meio a relatos de tentativas de fraudes no cadastramento das chaves do PIX, o Banco Central afirmou em nota que “já iniciou processos formais de fiscalização de participantes” do sistema. Não há informações, porém, sobre quais ações seriam alvo deste processo.

“O Banco Central informa que monitora e supervisiona continuamente o processo de cadastramento de chaves PIX, já tendo iniciado processos formais de fiscalização de participantes”, diz a nota. “Caso detecte irregularidades nesses processos, incluindo eventuais cadastramentos indevidos, o Banco Central punirá os infratores nos termos da regulação vigente.”

O PIX é o novo sistema de pagamentos instantâneos do Brasil. O processo de cadastro das chaves começou em 5 de outubro. Desde então, há diversos relatos na internet de tentativas de fraudes, inclusive por meio da montagem de sites falsos de bancos, para roubo de informações dos clientes.

A chave de usuário é um identificador de contas do PIX. O cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco). Por meio da chave, será possível receber pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A chave é um “facilitador” para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um PIX.