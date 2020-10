São Paulo dará chips para celular mirando ensino híbrido em 2021

O governo do estado anunciou na quarta-feira (14) que vai distribuir 250 mil chips de internet para professores e outros 500 mil para alunos de baixa renda acompanharem as atividades do ensino a distância realizadas neste ano e as que estão sendo planejadas para 2021.

A ideia é que o serviço permita que os jovens sigam as aulas regulares remotamente – ainda que elas já estejam ocorrendo desde a paralisação das escolas há sete meses – e também usem a internet para assistir aulas extras no ano que vem.

Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, haverá em 2021 um ensino híbrido para os 500 mil alunos mais vulneráveis, que vai combinar aulas regulares com atividades online no contraturno.

“O estudante irá, por exemplo, para a escola de manhã e, à tarde, fará horas a mais. Serão sete horas de aula por semana para esses alunos mais vulneráveis, com games, jogos, vídeos e exercícios digitais, além da monitoria de um professor.”

Ainda de acordo com o secretário, outro objetivo é fazer com que os alunos com maior risco de evasão, que deve crescer em função do afastamento da escola provocado pela pandemia, possam ter mais atividades e motivação para não abandonarem os estudos.

Os chips distribuídos aos professores terão plano de dados de 5 GB de internet enquanto que os alunos receberão 3 GB. O programa vai selecionar estudantes em situação de pobreza e de extrema pobreza inscritos no CadÚnico e matriculados no 8º e 9º anos do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio.

O governo afirmou que o valor do investimento é de R$ 75 milhões e que espera distribuir os chips a partir do início do mês que vem.