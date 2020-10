Caixa reduz juros imobiliários para pessoas físicas

A Caixa Econômica Federal, detentora de 69% do crédito imobiliário do país, anunciou na quarta-feira (14) redução de 0,50 ponto percentual na taxa para pessoas físicas com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). A linha de crédito indexada pela Taxa Referencial vai variar entre 6,25% e 8%. Os novos valores passam a valer partir do próximo dia 22 para novos financiamentos. O banco estima conceder mais de R$ 14 bilhões em crédito imobiliário SBPE até o fim deste ano.

Os novos contratos terão também a possibilidade de iniciar o pagamento do encargo mensal, composto de juros e amortização, após seis meses da contratação. Neste período, serão pagos apenas seguros e taxa de administração do contrato.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A Caixa anunciou ontem ter atingido em outubro a marca histórica de R$ 500 bilhões de empréstimo imobiliário. De acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães, julho já havia batido o maior volume mensal de crédito imobiliário desde 2017. O saldo da carteira de crédito habitacional da Caixa cresceu 13,4% desde janeiro de 2019, quando totalizava R$ 441 bilhões.

O banco promete para este ano uma versão virtual de seu tradicional feirão imobiliário. Outra novidade será a possibilidade de contratar o financiamento de forma 100% digital pelo aplicativo Caixa Habitação.