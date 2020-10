André do Rap: STF segue decisão de Fux e derruba liminar de Mello

Por 6 votos a 0, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria e seguiu a decisão do presidente da Corte, Luiz Fux, de derrubar a liminar do ministro Marco Aurélio de Mello, que concedeu liberdade ao traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap e apontado como um dos líderes da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os votos que acompanharam Luiz Fux partiram de Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. A sessão foi suspensa após a apreciação de Toffoli. Ainda faltam votar Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewnadowski e Carmén Lucia. Entretanto, a maioria já está formada.

Apesar do parecer do plenário, André do Rap segue foragido. O traficante, solto no dia 10, está na lista de procurados internacionais da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal, em português).