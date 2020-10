iPhone 12 é lançado com preços até US$ 1.099

A Apple apresentou na terça-feira (13) sua nova geração de celulares. O iPhone 12 chega aos Estados Unidos neste mês com valores entre US$ 699 (R$ 3.900 na cotação atual) e US$ 1.099 (R$ 6.120). Ainda não há previsão de início das vendas no Brasil.

São quatro modelos: 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. A principal novidade é que os aparelhos chegam com tecnologia 5G. A Apple anunciou também que a nova geração passa a ser comercializada sem carregador e sem fones de ouvido. O entendimento da empresa é que a maioria dos clientes já possui os acessórios.

Os aparelhos contam também com “escudo de cerâmica”, para proteger a tela nas quedas, e câmeras mais potentes.