Papa surpreende padre Júlio Lancellotti com telefonema

Vigário episcopal para o Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, padre Júlio Lancelloti, 71 anos, contou ontem que não reconheceu o Papa Francisco, que lhe telefonou no último sábado. Foi uma surpresa para o religioso italiano que imigrou para o Brasil. “Eu achei que era um jornalista internacional”, contou, entrevista ao portal G1.

Dirigindo-se aos presentes na Praça São Pedro, no domingo, o papa Francisco contou aos fiéis sobre o telefonema feito na véspera ao padre de São Paulo. “Consegui ligar para um padre italiano idoso, missionário da juventude no Brasil, mas sempre trabalhando com os excluídos, com os pobres. E vive essa velhice em paz: consumiu a sua vida com os pobres. Esta é a nossa Mãe Igreja, este é o mensageiro de Deus”, disse o papa em seu discurso.

Nas redes sociais, padre Júlio compartilhou com seguidores a “partilha de domingo”. Antes da missa do final de semana, na Paróquia de São Miguel Arcanjo, padre Júlio promove distribuição de mantimentos e peças de roupas para a população de rua. O Papa quis saber sobre as dificuldades que ele enfrenta e ouviu um balanço sobre a conjuntura na cidade de São Paulo.