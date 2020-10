LinkedIn e Microsoft oferecem 95 cursos de capacitação a distância e gratuitos

Tem curso para muitos gostos, todos a distância e gratuitos. Uma parceria entre a Microsoft e o LinkedIn disponibiliza até março do próximo ano aos brasileiros 95 cursos de capacitação em português.

A iniciativa é global e pretende alcançar o número ambicioso de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. O foco são habilidades técnicas e comportamentais necessárias para se preparar para o mercado de trabalho pós-pandemia. Até o momento, aproximadamente 10 milhões de pessoas usam o recurso disponibilizado, até então, em inglês, francês, espanhol e alemão.

No Brasil, serão nove rotas de aprendizagem, desenvolvidas com base em análise de dados do LinkedIn para trazer conteúdos com foco nas profissões mais demandadas e habilidades desejadas atualmente.

Levantamento realizado pela plataforma em julho mostra que entre os empregos mais procurados no Brasil estão engenheiro de software, consultor de negócio, arquiteto de software java e analista de software. Já em relação às principais habilidades comportamentais exigidas globalmente, a lista inclui competências como comunicação, gestão de negócios, resolução de problemas, ciência de dados, liderança e aprendizado online.

Há opções de cursos que ajudam a evitar a procrastinação (quando se adia as ações), outros que apresentam estratégias para realizar reuniões produtivas e dicas para trabalhar em equipe em home office. Os cursos podem ser acessados aqui.