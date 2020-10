Chuvas no Sudeste e Centro-Oeste ajudam no combate às queimadas

O Corpo de Bombeiros de Goiás anunciou na segunda-feira (12) que o incêndio na região da Chapada dos Veadeiros foi extinto. As queimadas duraram cerca de duas semanas e também foram contidas por equipes de brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e voluntários. A chuva que atingiu a região no último fim de semana foi essencial para conter o fogo. A estimativa é de que 75 mil hectares tenham sido destruídos.

O incêndio teve início no dia 25 de setembro em uma propriedade rural no município de Cavalcante, no interior da APA (Área de Proteção Ambiental) do Pouso Alto. A baixa umidade e alta temperatura na região contribuíram para o fogo se espalhar.

Onda de calor

E após quase duas semanas da onda de calor que permaneceu no centro do país, a previsão é de que a chuva apareça com mais frequência em parte do Sudeste e no Centro-Oeste nesta semana. Além de ajudar no controle das queimadas, o tempo mais ameno deixa o clima menos seco.

A onda de calor que elevou as temperaturas causando diversas quebras de recordes recentemente ocorreu porque uma massa de ar seco não deixava as frentes frias se aproximarem. Agora, há um enfraquecimento deste bloqueio.