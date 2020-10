Lava Jato reage após fala de Bolsonaro sobre a força-tarefa

O presidente Jair Bolsonaro e a Lava Jato travaram embate ontem. Os integrantes da força-tarefa divulgaram nota após a afirmação do presidente de que ele próprio acabou com a operação pois “não há mais corrupção no governo”.

Em nota, os procuradores apontaram que o discurso do chefe do Executivo indica “desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos e a necessidade de sua continuidade” e ainda “reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção”.

“A Lava Jato é uma ação conjunta de várias instituições de estado no combate a uma corrupção endêmica e, conforme demonstram as últimas fases dos trabalhos, ainda se faz essencialmente necessária”, afirmou a força-tarefa, lembrando que horas antes da declaração do presidente, a 76ª fase da operação havia apreendido quase R$ 4 milhões na casa de um ex-funcionário da Petrobras sob suspeita de propina.