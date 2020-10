Fórmula 1: Hamilton tenta igualar recorde, parte 2

Após sete anos, a Fórmula 1 volta ao circuito de Nurburgring com o GP do Eifel, na Alemanha, 11ª etapa da temporada, domingo, a partir das 9h10 (de Brasília). E os olhos se voltam novamente para o hexacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes. Ele tem a segunda chance de igualar as 91 vitórias de Michael Schumacher.

Há duas semanas, no GP de Sochi, na Rússia, Hamilton teve a oportunidade, mas acabou na terceira colocação, em corrida vencida pelo seu companheiro de equipe Valtteri Bottas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Caso não ganhe a prova, o britânico ainda pode aumentar seus recordes de poles (96) e pódios (159).

Outro recorde que deve ser quebrado é o de maior número de GPs disputados. O finlandês Kimi Raikkonen vai tentar alinhar seu Alfa Romeo e participar do 323º Grande Prêmio após igualar o recorde do brasileiro Rubens Barrichello na Rússia.

“Recorde ou não, estou me aproximando deste fim de semana como qualquer outro porque, uma vez que você está no carro, é praticamente a mesma coisa”, disse o campeão mundial de 2007, sem demonstrar muita empolgação.