Dia da padroeira não terá romeiros pela primeira vez

Os fiéis e romeiros que todos os anos lotam o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, não poderão participar presencialmente das missas neste Dia de Nossa Senhora, comemorado na próxima segunda-feira.

Em vez de viagens ao local para rezar, agradecer, pagar promessas e participar das festividades – que só em 2019 reuniram 162 mil pessoas –, o santuário está pedindo que os devotos façam sua celebração de casa e acompanhem as missas virtualmente.

Neste ano, em função da pandemia, as missas (7h, 9h, 12h e 18h) serão transmitidas apenas pelos canais da Rede Aparecida de Comunicação e nas redes sociais do Santuário Nacional, sem a presença dos fiéis.

“Estamos pedindo aos nossos romeiros para que adiem as romarias para Aparecida neste período. De casa, eles são convidados a acompanharem as celebrações rezando conosco”, disse o porta-voz do santuário, padre José Ulysses da Silva.

Também por conta da covid-19, a tradicional procissão, que no último ano foi seguida pelas ruas por 20 mil fiéis, foi cancelada, assim como as vigílias, carreata, passeio ciclístico e shows.

Os fiéis não terão acesso às basílicas durante as cerimônias, mas poderão visitar o santuário fora do horário das celebrações na basílica nova, entre 12h e 17h, e também se aproximar da imagem na estrutura velha, das 17h às 19h.

Mesmo com as restrições, muitos romeiros mantiveram a peregrinação e já estão a caminho de Aparecida pelas estradas da região.

Escolhido em 2019, o tema da festa da padroeira deste ano é: “Com Maria, em família, revestir-se da Palavra”. “Não esperávamos que o ‘em família’ seria levado tão a sério. Foi providência de Deus, já que neste ano, com a pandemia, as festividades estão sendo vividas pelos devotos junto de suas famílias”, afirmou o padre Ulysses.

É feriado, mas só pegue a estrada se for necessário

A próxima segunda-feira é feriado de Nossa Senhora Aparecida (e também Dia das Crianças), é prolongado, tem promessa de tempo bom, mas como ainda estamos na pandemia, o governo do estado pede que os paulistas evitem viajar.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as rodovias continuarão a exibir avisos das concessionárias para que os motoristas só peguem a estrada se houver necessidade, para reduzir o risco de contaminação pela covid-19.

Calor de 29ºC e sem rodízio

Poderá chover hoje e amanhã na capital, com máximas de até 23ºC, mas o calor voltará no domingo e na segunda-feira, quando os termômetros baterão os 29ºC. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sol aparecerá com poucas nuvens no dia do feriado e não há previsão de chuva. O rodízio municipal de veículo será suspenso na segunda-feira pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).