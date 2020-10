Lava Jato: R$ 45 milhões foram pagos em propina na Petrobras

Deflagrada na quarta-feira (7), a 76ª fase da Lava Jato mirou esquema de desvio de dinheiro da diretoria de abastecimento da Petrobras, no Rio de Janeiro. De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), uma das empresas envolvidas movimentou cerca de 8 milhões de dólares – aproximadamente R$ 45 milhões no câmbio atual – entre 2009 e 2018 só em propina.

Batizada de Sem Limites III, a operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em três endereços no Rio de Janeiro. Entre os alvos estavam funcionários que, segundo a promotoria, atuaram “sistematicamente em favor de um ‘pool’ de trading companies”. Segundo o MPF, as provas sugerem que os investigados “promoviam um verdadeiro rodízio no fechamento de operações com as empresas do setor”. A Polícia Federal apreendeu valores em espécie que ultrapassam a casa dos R$ 200 mil.