Aurora Dourada: Grécia condena partido neonazista

Em julgamento histórico, o partido grego neonazista, chamado Aurora Dourada, que já ocupou grandes cargos no parlamento grego em meio à crise de 2010, foi declarado na quarta-feira (7) como uma “organização criminosa”. A resolução, que estava em processo há cinco anos, também condenou, além dos líderes, 45 membros do partido.

A decisão foi recebida com aplausos pelas 15 mil pessoas reunidas no Palácio da Justiça, em Atenas, que logo ocuparam as ruas.

De acordo com David Magalhães, professor de relações internacionais da PUC-SP e fundador do Observatório da Extrema Direita, tudo no partido remete ao nazismo, inclusive o nome, logotipo, símbolos e plataforma ideológica.

“É impressionante pensar que, no meio da crise econômica grega, em 2012, esse partido neonazista tenha ficado em sexto lugar, conquistando 21 cadeiras no parlamento grego. O grupo foi responsável por vandalizar sinagogas, cometeram violência contra oponentes políticos, homossexuais e minorias étnicas, típico de esquadrões fascistas como a SA, na Alemanha, ou Camisas Negras, na Itália. Demorou, mas enfim foram enquadrados como eles realmente são: criminosos nazistas”, diz o especialista.

O Aurora Dourada nega qualquer ligação direta com ataques e descreveu o julgamento e as acusações contra a liderança do partido como uma “conspiração sem precedentes”, com o objetivo de conter o aumento da sua popularidade.