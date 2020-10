‘Há esperança de vacina ainda em 2020’, diz Organização Mundial da Saúde

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, afirmou, num gesto otimista quase inédito, que acredita na possibilidade de uma vacina contra o novo coronavírus aprovada ainda este ano. Meses atrás, o executivo mencionou a chance de nunca existir uma vacina contra a covid-19.

No momento, das 193 iniciativas que desenvolvem o imunizante ao redor do globo, cinco estão na fase 3 e última de testes clínicos. São elas: AtraZeneca (Oxford), Moderna, Pfizer, Sinopharm e Sinovac. Destas, três são testadas no Brasil em milhares de voluntários.

Tedros ainda aproveitou o momento para incentivar países ricos a aderirem ao Covax, programa da OMS que visa distribuir de maneira universal a vacina contra o coronavírus no mundo.

Até o final de 2021, a meta da Covax é distribuir 2 bilhões de doses do imunizante contra a covid-19.