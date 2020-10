Governo faz alerta sobre 'sementes misteriosas'

Somente os estados do Maranhão e Amazonas ainda não registraram o recebimento de encomendas contendo as “sementes misteriosas” enviadas para o Brasil de países asiáticos, de acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). A orientação às pessoas que receberem esse material é não abrir os pacotes e entrar em contato com a Superintendência Federal de Agricultura do estado ou o órgão estadual de defesa agropecuária para providenciar a entrega ou recolhimento do pacote.

Até agora, 258 pacotes foram encaminhados para avaliações técnicas. As conclusões podem sair em 30 dias, mas análises preliminares identificaram a presença de ácaro vivo em uma das amostras e de fungos de três tipos diferentes em outras 25. A presença de bactérias que ainda precisam ser identificadas foi detectada em duas análises.

Até o momento, tudo indica que o envio faz parte de ação conhecida como “brushing scam”. Para aumentar as vendas, algumas plataformas de vendas online começam a enviar produtos aleatoriamente e, depois, avaliam seus serviços com boas notas.