Drogas: Polícia fecha cerco contra tráfico internacional

Três operações contra tráfico internacional de drogas foram deflagradas na terça-feira (6) no Brasil. A primeira, intitulada Overload, teve como foco o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O local era a base de uma quadrilha que possuía ramificações em diversos estados e no exterior.

De acordo com a PF (Polícia Federal), as investigações tiveram início em fevereiro de 2018, com a apreensão, na área restrita de segurança do aeroporto, de 58 quilos de cocaína que seriam enviados à Europa. No entanto, ao longo das investigações, os agentes apreenderam cerca de 250 quilos do entorpecente.

No total, mais de 200 policiais federais, 80 policiais militares e seis policiais civis cumpriram 44 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária, em quatro estados: São Paulo, Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Dois investigados morreram após confronto com os policiais.

Outras duas operações ocorreram em Santa Catarina: The Wall 2 e Intrusão. A primeira prendeu o dono de uma empresa de logística de Itajaí. As investigações apontam que a empresa organizou o envio de 935 quilos de cocaína para o exterior. No total, três pessoas foram presas. A segunda investiga motoristas de caminhão e funcionários suspeitos de usarem os portos de Itajaí e Navegantes para o envio de cerca de 1,5 tonelada de cocaína.