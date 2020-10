Biden abre vantagem em relação a Trump em pesquisa de intenção de voto

Joe Biden aparece com 16 pontos de vantagem contra Donald Trump e lidera a corrida eleitoral norte-americana. O democrata tem 57% das intenções de votos, enquanto o atual presidente tem 41%. Os índices, compilados pela CNN, foram divulgados ontem pela rede em parceira com a empresa de pesquisa SSRS. Os números são os mais atuais até aqui e foram coletados após o debate da semana passada e o diagnóstico positivo de Donald Trump para a covid-19, entre os dias 1º e 4 de outubro.

A pesquisa, feita com 1.205 eleitores, mostra que Biden ampliou sua vantagem em relação ao levantamento anterior, no qual possuía 50% das intenções de voto e Trump, 46%.

De acordo com a CNN, a maioria dos prováveis eleitores acredita que Biden agiria de maneira superior a Trump em questões cruciais. São elas: adminstração da pandemia de covid-19, desigualdade racial, crime e segurança, saúde e nomeações na Suprema Corte.

Quando questionados sobre quem unirá os EUA, 61% apostam em Biden para o feito. No índice sobre quem é o mais confiável, também prevaleceu o democrata, com 58% dos votos.

Os novos dados são divulgados em meio à recuperação de Trump, diagnosticado com a doença na semana passada. Assessores do presidente buscavam o momento ideal para que ele recebesse a empatia dos eleitores norte-americanos. Porém, ao sair do hospital e minimizar a doença, a análise é de que o republicano possa não conquistar votos daqueles que perderam familiares para a covid-19.