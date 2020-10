Sem casos de covid-19 Nova Zelândia declara segunda vitória contra vírus

Às vésperas da decisão eleitoral na Nova Zelândia, que será divulgada dia 17 de outubro, a premiê Jacinda Ardern anunciou mais um vez que o país “venceu o coronavírus”. De acordo com a líder neozelandesa, o país não registra novos casos há 12 dias. Entretanto, ela pediu para que as pessoas continuem com medidas de prevenção e que fiquem em casa se não se sentirem bem.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Um episódio similar já havia acontecido em junho deste ano, quando o país ficou 100 dias sem transmissões internas para o vírus. Mas o feito foi interrompido em agosto, após casos ligados a um frigorífico serem reportados na maior cidade do país, Auckland, que entrou em lockdown.

Desde então, a cidade estava em nível de alerta superior ao restante do país e com medidas rígidas de isolamento social. Mas, a partir de amanhã, todas as regiões estarão na mesma fase de flexibilização de atividades.

Com a conquista, Ardern se consolida para uma possível reeleição ao cargo. Ao The Economist, um ex-funcionário do governo, Ben Thomas, conta que muitos eleitores sentem que Ardern “literalmente os salvou” da pandemia de coronavírus.

Favorita no pleito, a candidata do Partido Trabalhista diz em campanha eleitoral que: “não havia um manual para tudo o que nós enfrentamos este ano, mas respondemos”.

Ao todo, 25 mortes por covid-19 foram reportadas na Nova Zelândia.