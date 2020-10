Quina 5384: veja números sorteados nesta terça, 6 de outubro

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Nesta terça-feira (6), o concurso da Quina número 5.384 pagará R$ 7,7 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

Os números de hoje são:

17 – 19 – 21 – 61 – 63

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou. 62 apostas marcaram quatro números e faturaram R$ 9,5 mil cada. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.