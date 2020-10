Eliminatórias da Copa: Convocados de Tite para os dois primeiros jogos se apresentam

Os convocados da Seleção Brasileira para os primeiros compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, já começaram a dar as caras na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para se juntar à comissão técnica.

Dos 23 jogadores esperados, 13 já haviam se apresentado até segunda-feira (5). Os demais devem incorporar o grupo ainda hoje.

Quem puxou a fila foi Richarlison, ainda no domingo. Já estão por lá também os goleiros Weverton, Ederson e Santos, os zagueiros Marquinhos, Felipe, Thiago Silva e Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o lateral-direito Gabriel Menino, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Éverton Cebolinha e Neymar. O camisa 10, principal estrela da companhia, chegou de helicóptero por volta do meio-dia.

O técnico Tite, entretanto, não terá muito tempo para preparar a equipe para a estreia na competição, já que o jogo inaugural será contra a Bolívia já na sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Depois da atividade de amanhã, o grupo embarca para São Paulo e, na véspera do confronto, treina no local da partida.

O segundo jogo, dia 13, será diante do Peru, em Lima.