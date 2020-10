Previsão do tempo: Mais uma semana de calor em SP e no Rio

Durou pouco o clima ameno em São Paulo. Após dois dias com temperaturas mais baixas, uma onda de calor voltou a atingir o estado e ficará até pelo menos quinta-feira (8) com os termômetros marcando mais de 30°C. O Rio de Janeiro também deve registrar altas temperaturas nesta semana. O termômetro volta a baixar nos dois estados a partir de sexta-feira.

A situação é ainda mais preocupante no Mato Grosso do Sul, onde o calor não deu trégua. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), já são cinco dias consecutivos de temperatura acima dos 43°C em algumas cidades. Na capital Campo Grande, foi registrado novo recorde ontem: 41°C. A próxima chuva está prevista para quinta-feira.

E enquanto ela não dá as caras, a umidade relativa do ar no estado está entre 12% e 20%, o que traz risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.