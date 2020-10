Super Sete 2: veja os números sorteados nesta segunda, 5 de outubro

O Super Sete 2, desta segunda-feira (5), paga R$ 1,1 milhão às apostas que acertarem os sete números das sete colunas. A nova loteria, lançada em outubro, tem horário de sorteio diferente das demais.

Resultado do Super Sete 2:

1ª coluna: 8

2ª coluna: 8

3ª coluna: 1

4ª coluna: 5

5ª coluna: 6

6ª coluna: 7

7ª coluna: 7

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Outras loterias da noite:

Lotofácil 2049: prêmio de R$ 1,5 milhão

Quina 5383: prêmio de R$ 6,6 milhões

Super Sete 2: prêmio de R$ 1,1 milhão

São sete colunas, com números de 0 a 9. O apostador escolhe ao menos um número de cada coluna, pagando mínimo de R$ 2,50 para concorrer.

No sorteio, uma bola de cada coluna é sorteada. Quem acertar os números nas colunas certas ganha o prêmio principal. Valores menores são pagos com menos acertos – R$ 2 para três colunas corretas; R$ 6 para quatro colunas; para cinco ou seis colunas, valor depende do montante principal.