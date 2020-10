Mega-Sena acumula pela nona vez e prêmio vai a R$ 100 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.305 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 3. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 100 milhões nesta quarta-feira, 7 de outubro, data prevista para o próximo sorteio.

Clique aqui para conferir as dezenas sorteadas. A quina teve 124 apostas ganhadoras e cada uma levará uma bolada de R$ 48,2 mil. Outras 9,2 mil apostas acertaram a quadra, que renderá uma quantia de R$ 925.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. O valor da aposta mínima é de R$ 3,50.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para a aposta mais simples, com seis números e que custa R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, as chances de levar o prêmio principal sobem para 1 em 10.003, de acordo com as informações da Caixa, banco responsável pela loteria.