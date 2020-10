Cadastro do PIX, novo sistema de pagamentos, começa nesta segunda

Pessoas físicas interessadas em utilizar o PIX podem realizar oficialmente o cadastro a partir desta segunda-feira (5). Alguns bancos já haviam iniciado o pré-cadastro no mês passado.

O novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas é gratuito e promete revolucionar o atual sistema, feito via DOC e TED, a partir de novembro. Os usuários poderão inscrever de uma até cinco chaves associadas a uma conta bancária.

Elas vão permitir o uso do novo sistema de forma mais rápida e direta. Com a chave, é possível localizar o destinatário do pagamento sem outros dados de identificação, como número de conta e agência. As transações podem ser feitas pelos aplicativos de bancos e de pagamentos para telefone celular ou pelo internet banking em computadores.

Poderão ser usados como chave o CPF, número de celular, e-mail ou código de 32 dígitos gerado para o PIX. Será preciso informar a chave do beneficiário para que o sistema o localize e realize a transação. No caso de não ter uma chave, o usuário precisará repassar os dados bancários ao outro envolvido na transação.