Motociclista alcoolizado atropela e mata dois operários do serviço de tapa-buraco na Radial Leste

Acidente grave na madrugada desta sexta-feira (2) na Radial Leste, zona Leste de São Paulo, deixou dois mortos. Um motociclista atropelou dois operários do serviço de tapa-buraco que trabalhavam na via. O atropelamento ocorreu no sentido centro, entre as estações Penha e Vila Matilde da Linha 3-Vermelha do metrô.

Os homens, de 43 e 59 anos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. As informações são do repórter Igor Calian, do Bora SP, da Band.

Segundo as primeiras informações, o condutor da moto de luxo estava em alta velocidade. O homem teve ferimentos leves e foi levado para o 10º Distrito Policial, na Penha. Lá, foi constatado que ele estava alcoolizado.