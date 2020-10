Melania e Donald Trump testam positivo para covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na madrugada desta sexta-feira (2) que foi infectado pelo coronavírus. Assim como grande parte de seus comunicados, o anúncio foi feito pela conta oficial do Twitter. A primeira-dama Melania Trump também testou positivo para a covid-19.

"Esta noite, Melania e eu testamos positivo para covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso juntos", escreveu Trump.

A primeira-dama também se manifestou em seu próprio perfil pessoal. "Como muitos americanos fizeram este ano, Donald Trump e eu estamos em quarentena em casa após teste positivo para covid-19. Estamos nos sentindo bem e adiei todos os próximos compromissos. Por favor, certifique-se de que você está se mantendo seguro e todos nós passaremos por isso juntos", afirmou.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020