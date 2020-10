CNH já pode ser renovada pela internet no estado de São Paulo

A carteira de motorista já pode ser renovada pela internet em todo o estado de São Paulo. O serviço está disponível no portal do Poupatempo e vale para todas as categorias de CNH.

Não poderá renovar quem deseja alterar os dados do documento, como nome e a categoria. Além daqueles que estão com a habilitação suspensa ou cassada.

O primeiro passo é preencher o cadastro e agendar o exame médico em uma clínica credenciada pelo Detran, explica o diretor de habilitação do órgão, Raul Vicentini.

Após a aprovação no exame, o motorista deve pagar a taxa de emissão do documento nos bancos cadastrados, o que também pode ser feito pela internet.

Segundo Raul Vicentini, o documento será disponibilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e a versão impressa será enviada pelo correio.

As carteiras de motoristas vencidas a partir de 19 de fevereiro continuam com a validade prorrogada por tempo indeterminado.