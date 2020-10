Brasil ganha mais 33 mil casos e 708 mortes pela covid-19; veja balanço de sexta

Nas últimas 24 horas, o número de óbitos pela covid-19 desde o início da epidemia de covid-19 no Brasil ultrapassou 145.388. Foram mais 708 mortes desde a quinta-feira (1º).

Os números foram divulgados na tarde desta sexta (2) pelo Ministério da Saúde.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Além do aumento nas mortes, 33.431 brasileiros foram diagnosticados com a covid-19 nas últimas horas. O novo coronavírus já infectou, desde março, 4.880.523 pessoas no país.

Deste total, o governo federal considera como recuperados 4,2 milhões de casos; outros 502.542 pacientes continuam em acompanhamento.

Ainda nesta sexta-feira, o Estado de São Paulo ultrapassou 997 mil de casos da covid-19, podendo atingir seu primeiro milhão durante o fim de semana. A segunda unidade da Federação na lista de infectados é a Bahia, com pouco mais de 300 mil.