IRPF 2020: Quase 1 milhão de pessoas caíram na ‘malha fina’

A Receita Federal pagou na quarta-feira (30) o quinto e último lote do Imposto de Renda 2020. São 3.199.567 de contribuintes, cujas restituições somam um total de R$ 4,3 bilhões.

Quem ainda não recebeu os valores esperados precisa ficar atento ao sistema e retificar possíveis inconsistências na declaração. O órgão afirma que 910.996 declarações foram retidas neste ano na chamada “malha fina”, o que representa 2,74% do total.

Para checar se realmente ficou retido, é preciso verificar o Extrato do Processamento da DIRPF, em Meu Imposto de Renda, no site receita.economia.gov.br.

Quem corrigir as informações consegue fugir da multa da Receita. Há possibilidade também de enviar documentos para comprovar os valores declarados. Mas, neste caso, o contribuinte pode mesmo assim receber intimação ou notificação.

De acordo com a Receita, as principais causas de retenção são omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual (46%), deduções da base de cálculo, como despesas médicas, (26%), e divergências no valor entre o que consta em Dirf e o que foi declarado pela pessoa física (21%).

Para quem não aparece como declaração retida e mesmo assim não recebeu o valor da conta bancária indicada até quarta, é possível contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio dos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades) para tirar dúvida.