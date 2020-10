Previsão do tempo: máxima de 37ºC novamente nesta sexta em SP

O tempo continua muito quente em São Paulo nesta sexta-feira (2), último dia antes da chegada de uma frente fria que promete amenizar o calor durante o fim de semana.

Nesta quinta (1º), as temperaturas chegaram aos 38ºC na capital paulista, no bairro do Itaquera, na Zona Leste. Confira a previsão do tempo para amanhã, baseada nas informações divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas:

O dia começa nublado nesta sexta-feira, com temperatura mínima em 22ºC. O sol passa a dominar logo pela manhã, e deve se manter até à noite, acompanhado de ar muito seco.

Há previsão de máxima em 37ºC durante a tarde, e alguns locais na capital podem experienciar temperaturas ainda maiores. O calor se mantém até o fim do dia, e a frente fria só começa a fazer efeito em meados de sábado.

As taxas de umidade mais baixas podem ficar abaixo dos 20%, enquanto as mais altas não superam 80%. Nessas condições, o recomendável é beber muita água para manter-se hidratado, suprimir exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, evitar a exposição prolongada ao sol, usar soros fisiológicos e nos ambientes fechados usar umidificadores, toalhas molhadas e baldes com água para atenuar os efeitos do ar seco.