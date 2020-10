Pesquisa com eleitores aponta Biden como vencedor em debate contra Trump

O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden deu o que falar nos dias seguintes ao evento, que aconteceu na noite de terça-feira (29). Marcado por interrupções entre os candidatos e exaltações do moderador para pedir silêncio, o encontro entre os políticos pareceu não ter um vitorioso, mas segundo levantamento da CNN em parceria com a SSRS, seis em cada 10 eleitores americanos acharam que Biden levou a melhor.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O resultado do pós-embate foi parecida com a análise feita em 2016 do encontro de Hillary Clinton, então candidata do partido democrata, e Donald Trump. Naquela época, cerca de 62% dos eleitores dos Estados Unidos acharam que Hillary tinha vencido o debate de propostas eleitorais.

Já a repercussão no Brasil não foi tão calorosa. A menção de Biden às queimadas, afirmando que “as florestas do Brasil estão sendo devastadas”, não foi mal recebida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Durante o debate, Biden afirmou que, se eleito, aplicaria sanções ao Brasil caso a devastação não retrocedesse. Ele também prometeu uma ajuda de US$ 20 bilhões para o controle das queimadas. Em resposta, Bolsonaro afirmou que a declaração do democrata foi “lamentável” e que o atual governo não aceita “subornos”.