Band faz nesta quinta o primeiro debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo

Os paulistanos terão, a partir das 22h30 desta quinta-feira (1º), a primeira oportunidade de avaliar as propostas dos candidatos à prefeito da cidade de São Paulo. O encontro será na Band, que tradicionalmente abre o calendário de debates em ano de eleição. A mediação é do jornalista Eduardo Oinegue.

Também será possível acompanhar a transmissão pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM, pelo canal por assinatura BandNews e pelo YouTube, no Band Jornalismo. Com a pandemia do novo coronavírus, o evento precisou ser adaptado para garantir a segurança dos participantes, seguindo protocolos oficiais dos governos estadual e municipal.

Para começar, não haverá plateia, que em edições anteriores comportava até 140 convidados, e apenas dois assessores de cada postulante poderão ficar dentro do estúdio. Os púlpitos terão distanciamento de um metro e todos usarão máscaras, inclusive os candidatos, que só poderão tirá-las quando se manifestarem em perguntas ou respostas.

Apresentam suas visões políticas e propostas para a cidade os seguintes nomes (da esquerda para a direita, como estarão no vídeo): Orlando Silva (PCdoB), Jilmar Tatto (PT), Bruno Covas (PSDB), Andrea Matarazzo (PSD), Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Celso Russomanno (Republicanos), Arthur do Val (Patriota), Guilherme Boulos (Psol) e Marina Helou (Rede).

O candidato Filipe Sabará (Novo) foi um dos convidados, mas não confirmou presença. Ele teve a candidatura suspensa pelo partido, que julga uma retificação na sua declaração de patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O debate terá cinco blocos. O primeiro conta com duas perguntas de temas escolhidos pelo público em votação no Portal da Band.Nos demais blocos, os participantes travam embates entre si e respondem a jornalistas. As perguntas, réplicas e tréplicas terão 30 segundos; já as respostas, até 45 segundos.

O debate, em blocos

1º) Cada candidato, por ordem de sorteio, responde uma primeira pergunta escolhida a partir de sugestão do público enviada pelas redes sociais. Serão duas perguntas diferentes: uma para os primeiros cinco candidatos e outra para os próximos.

2º) Candidato pergunta para candidato. Ordem sorteada: Andrea Matarazzo, Joice Hasselmann, Jilmar Tatto, Marina Helou, Marcio França, Arthur do Val, Bruno Covas, Guilherme Boulos, Orlando Silva e Celso Russomanno.

3º) Jornalista pergunta para candidato de sua escolha e define o candidato para comentar a resposta.

4º) Candidato pergunta para candidato. Ordem inversa ao segundo bloco.

5º) Todos os candidatos têm 45 segundos para as suas considerações finais. A ordem será inversa àquela da primeira pergunta do debate.

Direito de resposta: Em caso de ofensa moral e/ou pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá ao comitê formado por um jornalista e um advogado a avaliação do pedido. Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, serão concedidos 45 segundos.

Avalie os candidatos

O Metro Jornal preparou uma tabela (abaixo) para ajudar você a avaliar o desempenho dos participantes. Imprima, dê notas e descubra quem, na sua visão, é o melhor para a cidade!