Rio de Janeiro libera cinema com pipoca a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta (1º), os cinemas da cidade do Rio de Janeiro poderão funcionar com venda de pipoca, doces e balas. O consumo de alimentos havia sido impedido na época da reabertura das salas, em 14 de setembro; com a proibição, muitos estabelecimentos não reabriram.

O setor alegou que boa parte da arrecadação corresponde à venda e com a restrição do número de frequentadores – apenas 50% da capacidade das salas poderá ser preenchida – não poderiam se manter.

A volta com a permissão para os alimentos, faz parte da fase 6B do Plano de Retomada das Atividades Econômicas da Prefeitura para a capital, que começa hoje.

Antes dos filmes começarem haverá a exibição nas telas de um trailer com as orientações das regras de ouro que devem ser seguidas tanto pelos cinemas como pelos frequentadores. Os ingressos devem ser comprados, preferencialmente, por meio de aplicativos ou em sites, mas quem não conseguir pode obter bilheteria. O espaço entre os frequentadores tem que ser obedecido.

De acordo com a Subsecretaria municipal de Vigilância Sanitária, para a reabertura, os cinemas passaram por uma inspeção que verificou as condições do sistema de ar-condicionado, a troca dos elementos filtrantes e a limpeza dos dutos. A Vigilância, que fez uma fiscalização detalhada antes da reabertura, a partir de hoje vai realizar inspeções para avaliar o cumprimento das normas.