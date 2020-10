Mais 36 mil brasileiros contraem covid-19; veja balanço desta quinta-feira

Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais de saúde registraram mais 36.157 casos da covid-19 no Brasil. A atualização desta quinta-feira (1º) do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde ainda contabiliza 728 óbitos pela doença desde terça.

Com estes números, o país chega ao total de 4.847.092 infecções pelo vírus Sars-CoV-2 desde março deste ano, além de 144.680 vítimas fatais.

Segundo o Ministério da Saúde do governo federal, 4.180.376 são considerados "recuperados" da covid-19; outros 489.640 pacientes continuam em acompanhamento.

