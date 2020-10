Após ser alvo da Lava Jato, Alexandre Baldy volta a assumir Secretaria de Transportes em SP

O governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta quinta-feira (1), a volta de Alexandre Baldy como secretário dos Transportes Metropolitanos.

Baldy estava afastado do cargo desde agosto, quando foi denunciado pela Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, ele teria cometido crimes de corrupção passiva, fraude a licitação, peculato e organização criminosa em contratações de organização social para a área da saúde de Goiás, entre os anos de 2014 e 2018, quando exerceu os cargos de Secretário de Comércio e deputado federal pelo estado, além de ministro da Cidade do governo de Michel Temer.

No entanto, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal contra Baldy em uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Ele determinou o cancelamento até que a Corte analise se o caso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral de Goiás.