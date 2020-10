Invasões de terras indígenas crescem 135% em 2019

O relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, publicado anualmente pelo Cimi (Conselho Indigenista Missionários), mostra que as invasões de terras indígenas cresceram 135% em 2019 na relação ao ano interior. O conselho é ligado à CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil).

Os dados revelam que foram registrados 256 casos de “invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio” em 151 terras indígenas, de 143 povos, em 23 estados do Brasil no ano passado. Isso representa mais do que o dobro dos 109 casos registrados em 2018. A principal motivação para invasões é a exploração ilegal de madeira e desmatamento.

O relatório também mostra que 113 indígenas foram assassinados em 2019, de acordo com informações oficiais da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). O número é menor do que o registrado em 2018, quando 135 indígenas foram mortos.