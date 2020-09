São Paulo abre consulta pública para uso de calçadas por bares e restaurantes

A Prefeitura de São Paulo abre consulta pública para o uso de calçadas por bares e restaurantes em toda a capital. A ideia é debater com a população o uso do espaço público, a exemplo do que já acontece no centro da cidade.

A administração do município autorizou o “Ocupa Rua” no começo de agosto, mas o projeto começou a funcionar apenas na primeira semana de setembro em seis endereços da região da República. Nesses locais, as calçadas foram ampliadas com o uso de vagas de estacionamento e parklets para a instalação de mesas e cadeiras.

Apenas clientes sentados podem ser atendidos, respeitando as mesmas regras para uso interno dos bares e restaurantes. O projeto foi criado com a intenção de ampliar a capacidade de atendimento desses estabelecimentos, ainda com limitação de público por causa da pandemia.

No site da consulta pública, o cidadão pode opinar a respeito de cinco itens, entre eles higiene, estruturas que serão usadas pelos clientes e outros aspectos técnicos. O resultado desse levantamento com a população será somado à avaliação do projeto piloto em andamento no centro para a formulação de regras para toda a cidade.

A consulta pública fica aberta até o dia 16 de outubro. O site para a participação da população é o participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br.