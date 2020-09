Mega-Sena 2304: veja números sorteados nesta quarta, 30 de setembro

A Mega-Sena 2.304, desta quarta-feira (30), pode render R$ 60 milhões a seu ganhador – caso haja mais apostas certeiras, o dinheiro é dividido.

Os números de hoje são:

12 – 21 – 29 – 54 – 56 – 57

Último concurso da Mega-Sena

Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores do concurso anterior, realizado no sábado (26). Segundo a Caixa Econômica Federal, 145 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 28,8 mil cada. Outras 8,4 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 709 cada.