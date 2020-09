Previsão do tempo: calor de 37ºC nesta quinta-feira em São Paulo

O calor de 36ºC desta quarta-feira (30) pode ser superado nesta quinta (1º). Com um bloqueio atmosférico ainda atuando sobre o Estado de São Paulo, as chuvas continuam escassas, e o ar seco apenas impulsiona as temperaturas muito elevadas.

Este cenário ainda favorece a concentração dos poluentes e aumenta o risco de incêndios e problemas respiratórios.

Confira a previsão do tempo completa para esta quinta-feira (1º):

O dia de amanhã será ensolarado do começo ao fim. Nesta quarta, um recorde de calor para o ano de 2020 foi atingido durante a tarde, com máxima em torno dos 36ºC; a previsão para a quinta é de ainda mais calor, com máxima atingindo ou superando os 37ºC no meio da tarde.

O ar continua extremamente seco, com índices de umidade abaixo dos 20ºC. Nessas condições, o recomendável é beber muita água para manter-se hidratado, suprimir exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, evitar a exposição prolongada ao sol, usar soros fisiológicos e nos ambientes fechados usar umidificadores, toalhas molhadas e baldes com água para atenuar os efeitos do ar seco.