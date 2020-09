Operação da PF apreende helicópteros, iate e bloqueia R$ 730 milhões do PCC

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a operação "Rei do Crime", com objetivo de desarticular um braço financeiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

São mais de 200 policiais, que cumprem 43 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva em São Paulo, Bauru (SP), Igaratá (SP), Mongaguá (SP), Guarujá (SP), Tremembé (SP), Londrina (PR), Curitiba (PR) e Balneário Camboriú (SC).

A estimativa é de que a organização criminosa tenha movimentado R$ 30 milhões, segundo relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A ação de hoje interditou mais de 70 empresas e bloqueou contas bancárias de investigados e pessoas ligadas à facção, com valores que chegam aos R$ 730 milhões.

Também foram apreendidos 32 automóveis, 9 motocicletas, 2 helicópteros, um iate, 3 motos aquáticas, 58 caminhões e 42 reboque e semirreboque, que somam quase R$ 32 milhões.

A PF ainda solicitou que as 73 empresas interditadas na operação, utilizadas para a lavagem de dinheiro – como postos de combustível, lojas de conveniência e escritórios de assessoria e contabilidade – sigam em funcionamento. Esses locais passam a ser administrados pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas-MJSP), com o intuito "de não prejudicar seus funcionários e terceiros de boa-fé."